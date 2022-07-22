"رويترز": خبراء يتوقعون نمو اقتصاد السعودية 7.6% في 2022

أكد خبراء اقتصاديون إلى أن اقتصاد السعودية، سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% في 2022؛ بينما كان الاستطلاع الأخير، الذي تم إجراؤه في أبريل، قد تَوَقّع نمو الاقتصاد 6.3%.