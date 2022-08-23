«ريد» تنظّم فعاليات نادي الصقور السعودي 2022

تنظم شركة ريد؛ الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، فعاليات نادي الصقور السعودي لعام 2022، التي ستنطلق من خلال حدثين مهمين؛ وهما معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، اللذين ينطلقان خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل، بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض).