«ريد» تنظّم فعاليات نادي الصقور السعودي 2022

تنظم شركة ريد؛ الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، فعاليات نادي الصقور السعودي لعام 2022، التي ستنطلق من خلال حدثين مهمين؛ وهما معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، اللذين ينطلقان خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل، بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض).
وأوضح الأستاذ عارف إبراهيم المدير العام لشركة ريد «إن نادي الصقور السعودي يلعب أدواراً مميزة في مجالات التوعية والتدريب والبحوث وبرامج العمل لحماية الصقور وازدهار هواية الصيد بها لتبقى إرثاً يتوارث عبر الأجيال، وذلك من خلال فعالياته المختلفة، ويسعدنا أن نكون منظمين لهذه الأحداث المهمة من أجل نشر الثقافة التراثية والترويج السياحي عبر هذا الإرث العريق».
يذكر أن (ريد) تعتبر إحدى أهم الشركات في تنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة، وسبق لها تنظيم العديد من الأحداث الإقليمية والعالمية.