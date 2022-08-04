محليات
بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة على ضواحي حائل
شملت: الشقيق والمختلف والحليفة والمعيقلات والثمامية
هطلت أمطار منذ مساء أمس، واستمرت إلى مساء اليوم، متفاوتة الغزارة على أجزاءٍ متفرقة من منطقة حائل، شملت: الشقيق، والمختلف، والحليفة، والمعيقلات، والثمامية، وسالت إثرها الأودية والشعاب.
وأسهمت الأجواء الممطرة في خروج المواطنين إلى البراري والمتنزهات البرية للاستمتاع بالأجواء الربيعية، اليوم الخميس.
وشهدت محال تأجير الخيام ولوازم الرحلات إقبالًا كبيرًا من قِبل المتنزهين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الأماكن الممطرة.
تجدر الإشارة إلى أن الرياح والعواصف أسقطت برج جوال مدينة الخطة والواقعة على بعد 50 كلم شمال حائل.