بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة على ضواحي حائل

هطلت أمطار منذ مساء أمس، واستمرت إلى مساء اليوم، متفاوتة الغزارة على أجزاءٍ متفرقة من منطقة حائل، شملت: الشقيق، والمختلف، والحليفة، والمعيقلات، والثمامية، وسالت إثرها الأودية والشعاب.