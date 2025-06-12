"قطار الرياض" يعلن مواعيد تشغيل المسار البرتقالي.. من 5 يونيو وتُعدَّل بعدها بـ10 أيام

ويبدأ تشغيل المسار البرتقالي في الفترة من 5 إلى 14 يونيو، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل، على أن تُعدَّل ساعات التشغيل في يوم 15 يونيو لتكون من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ما يعكس التدرّج في رفع الطاقة التشغيلية تحضيراً لتوسيع الخدمة.