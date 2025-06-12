"قطار الرياض" يعلن مواعيد تشغيل المسار البرتقالي.. من 5 يونيو وتُعدَّل بعدها بـ10 أيام

أعلنت هيئة النقل العام لمدينة الرياض عن مواعيد تشغيل المسار البرتقالي في شبكة قطار الرياض، مشيرةً إلى أن تشغيله سيكون بمواعيد مختلفة عن باقي المسارات، نظراً لوجود محطات تحويل رئيسية تربطه بمسارات أخرى ضمن الشبكة.
ويبدأ تشغيل المسار البرتقالي في الفترة من 5 إلى 14 يونيو، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل، على أن تُعدَّل ساعات التشغيل في يوم 15 يونيو لتكون من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ما يعكس التدرّج في رفع الطاقة التشغيلية تحضيراً لتوسيع الخدمة.
ويُعدّ المسار البرتقالي من المسارات الحيوية في شبكة القطار، حيث يربط بمحطتي قصر الحكم على المسار الأزرق، ومحطة النسيم على المسار البنفسجي، مما يسهم في تعزيز تكامل الرحلات وتسهيل تنقّل الركاب بين مختلف مناطق المدينة.