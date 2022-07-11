58 نفقًا تخترق جبال مكة والمشاعر تحكي "قصة العناية الفائقة"

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة نحو 58 نفقًا، وتبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلومترًا، وتحتوي في مجملها على أكثر من 66935 وحدة إنارة و599 مروحة نفاثة، و42 مولدًا احتياطيًّا، كما تحتوي على عدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.