6.3 مليار ريال.. إيرادات طيران ناس خلال العام 2023

جاء ذلك في تصريحات له اليوم في مؤتمر "اقتصاديات شركات الطيران"، الذي تستضيفه مدينة الرياض يومي 22 و23 أبريل الجاري، أكد فيها بأن طيران ناس، الذي تأسس عام 2007، يحقق أرباحاً سنوية منذ العام 2015 باستثناء فترة جائحة كورونا 2020.