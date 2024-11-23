محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالقصيم لترويجه الحشيش وأقراصًا محظورة

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالقصيم لترويجه الحشيش وأقراصًا محظورة
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
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