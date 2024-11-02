"أبرار القايدي".. من تحدٍّ أثناء الجائحة إلى مُنتَج إبداعي يجمع الفلفل والتمر

ولم تتوقف "أبرار" عند هذا النجاح؛ بل استوحت من تجربتها أفكارًا جديدة، وأنتجت عشر وصفات أخرى، بعضها مستوحَى من التمر؛ لتعزز من تنوُّع منتجاتها، وتوسيع شعبيتها، ولتؤكد أن العلا هي مفتاح الإبداع، ومكان تتجلى فيه الأفكار المبتكرة، مثنية على جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال توفير منصات، مثل مهرجان التمور؛ لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع.