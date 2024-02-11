"التعاون الإسلامي" تحذّر من التداعيات الخطيرة لمساعي إقدام إسرائيل على اقتحام رفح

وحذّرت المنظمة بشدة من أن استمرار وتوسيع العدوان العسكري الإسرائيلي؛ يأتي في إطار محاولات مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، محذرة من أن ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية، وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية.