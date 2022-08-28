"المرور": 3 خطوات للنزول الصحيح من المركبات المدرسية تعزّز سلامة الطلاب

شدّد المرور السعودي على أهمية إرشاد الطلاب والطالبات بالتعليمات الخاصة بركوب الحافلات المدرسية والنزول منها، الأمر الذي يُسهم في تعزيز السلامة المرورية.
وقال المرور السعودي في حسابه على تويتر، يجب على قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات التي تُسهم في تعزيز السلامة المرورية، وذلك بإرشاد الطلاب للطريقة الصحيحة للنزول من المركبات.
وأضاف بمناسبة عودة الطلاب والطالبات اليوم إلى مقاعد الدراسة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ، أن النزول يكون من الجهة اليمنى للمركبة، والابتعاد عن المركبات في حالة السير، وعبور الطريق لا يتم إلا في حالة التوقف التام.