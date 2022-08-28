"المرور": 3 خطوات للنزول الصحيح من المركبات المدرسية تعزّز سلامة الطلاب

وأضاف بمناسبة عودة الطلاب والطالبات اليوم إلى مقاعد الدراسة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ، أن النزول يكون من الجهة اليمنى للمركبة، والابتعاد عن المركبات في حالة السير، وعبور الطريق لا يتم إلا في حالة التوقف التام.