"حساب المواطن": في حال وجود دخل من "حافز" لا بد من الإفصاح عنه

وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين حول تأثير برنامج إعانة البحث عن عمل "حافز" على الاستفادة من دعم "حساب المواطن"، أنه لا بد من الإفصاح عن هذا الدخل ضمن مجموع الدخل.