"حساب المواطن": في حال وجود دخل من "حافز" لا بد من الإفصاح عنه

أوضح "حساب المواطن"، أنه في حال وجود دخل من "حافز" لا بد من الإفصاح عنه عند التسجيل في البرنامج.
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين حول تأثير برنامج إعانة البحث عن عمل "حافز" على الاستفادة من دعم "حساب المواطن"، أنه لا بد من الإفصاح عن هذا الدخل ضمن مجموع الدخل.
وأكمل، أن الإفصاح عن الدخل من "حافز" يكون من خلال اختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت"، ومصدر الدخل "مخصّص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.
وتابع، لمعرفة قيمة الاستحقاق في "حساب المواطن"، بإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://portal.ca.gov.sa.