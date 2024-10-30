في ليلته الـ12.. بيع صقرين بـ211 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي 2024

شهدت الليلة الثانية عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر المقبل، بيع صقريْن بمبلغ 211 ألف ريال.
وعرض المزاد فرخ شاهين، طرح (شجعة)، للطواريح سالم حمد المري، وسالم وصالح محمد المري، وحمد ومحمد معيض المري، وتم بيعه بمبلغ 71 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر الثاني طرح (الدبدبة)، واشترك في طرحه سبعة طواريح، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 140 ألف ريال.
ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح).
ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.
ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.
ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.