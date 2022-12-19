"التراث": الرسوم الصخرية تؤكد الارتباط الوثيق للإبل بالثقافة العربية منذ آلاف السنين

وكشفت الهيئة في جناحها المشارك في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية من صحراء الدهناء، عن أبرز القطع الأثرية المرتبطة بالإبل والمكتشفة في مختلف مناطق المملكة، والتي جعلت المملكة من الدول الأولى في الفنون الصخرية، كما يقدم تجربة نوعية وثريّة لزواره من خلال العرض المرافق المصور للإبل عبر الفنون الصخرية وحضورها التاريخي، إلى جانب عروض الأفلام الوثائقية لمواقع الفن الصخري للجمل، كما يعرض الجناح الحرف اليدوية المتعلقة بالإبل، واستخداماتها.