بعدما استحوذت مدّخراتهم لسنوات.. "القشقري": البنوك ترفض إقراض المتقاعدين وندعو "المركزي" لحل المشكلة

ويرصد "القشقري" شكوى المتقاعدين، ويقول: "يشكو لي بعض المتقاعدين أنّ بنوكهم ترفض إقراضهم هللة واحدة ما لم يعبّئوا استبياناً طبياً شاملاً، ثمّ لا تصدّقهم بل تُحوّلهم إلى مستشفيات متعاقدة معها لفحصهم ضدّ أمراض الدنيا، وفي الغالب ترفض طلبات القرض حال معرفة وجود أيّة أمراض لدى المتقاعدين، سواءً كانت أمراض الكهولة الشائعة بين السعوديين مثل الضغط والسكّر حتّى لو كانت منضبطة بجهود ذاتية من المتقاعدين ولا خطر منها على الحياة، وتُساويها مع أخطر الأمراض مثل السرطان والتهاب الكبد ونقص المناعة وغيرها من سيئ الأسقام، وهذا يُشبه جزاء سنمّار، إذ استحوذت البنوك على مدّخرات المتقاعدين لسنوات طويلة وتستثمر منها ما تشاء دون حصولهم على أيّ فوائد وعمولات منها، وعند حاجة المتقاعدين تنكّرت لهم وتعذّرت بصحّتهم، في الوقت الذي تهرع كلّ الجهات الأخرى الحكومية والأهلية لتقديم تسهيلات تُجوِّدُ الحياة للمتقاعدين!".