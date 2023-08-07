بعدما استحوذت مدّخراتهم لسنوات.. "القشقري": البنوك ترفض إقراض المتقاعدين وندعو "المركزي" لحل المشكلة

يبدي الكاتب الصحفي م . طلال القشقري دهشته واستنكاره لموقف بنوك المملكة من المتقاعدين، حيث ترفض إقراضهم ولو حتى قرض "التورّق" المُجاز شرعاً، رغم أن البنوك استحوذت على مدخرات هؤلاء المتقاعدين لسنوات طويلة، هي فترات توظيفهم لعقود من الزمن، واستخدمت أموال المتقاعدين في استثمارات تدر أرباحًا عليها، لكنها في النهاية تتحجج بالسن والأمراض لرفض إقراضهم.
وفي مقاله "لله.. قروض للمتقاعدين..!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "يُقعّدُ المواطنون عن وظائفهم حال بلوغهم ٦٠ عاماً بتاريخ ١ رجب من كلّ عام، وبالطبع، فإنّ هذا السنّ محلّ نقاش، لا سيّما مع التطوّر الطبّي الذي تشهده المملكة، وتوفّر الخدمات الطبية، وتمتّع السواد الأعظم من المتقاعدين بالصحة الكافية للاستمرار في وظائفهم سنوات إضافية، وهذا ما تفعله الدول الأوروبية التي رفعت سنّ التقاعد إلى ٦٣، و٦٥، بل وإلى ٦٧ وأكثر!".
ويؤكد "القشقري" أن البنك هو المستفيد الأكبر من مدخرات التقاعدين، ويقول: "عندما يتقاعد أيّ مواطن، يكون قد مرّت عليه عقود وهو في بنكٍ واحد، وحُوِّل راتبه وكلُّ دخله لبنكه، والمستفيد الأكبر من فترة العيش والملح الطويلة هو البنك أمّا المواطن فهو المستفيد الأصغر، ومع ذلك فلا يُقدّم له البنك ما يكافئ فائدته التي استفادها منه، ومن ذلك قرض التورّق المُجاز شرعاً والذي قد يرغب به ويحتاجه المتقاعد، فأصبحت بعض البنوك تفرض قوانين تحول دون إقراضه، والحجّة الجاهزة هي عمر المتقاعد حتّى لو تجاوز الستّين عاماً بيومٍ واحدٍ فقط!".
ويرصد "القشقري" شكوى المتقاعدين، ويقول: "يشكو لي بعض المتقاعدين أنّ بنوكهم ترفض إقراضهم هللة واحدة ما لم يعبّئوا استبياناً طبياً شاملاً، ثمّ لا تصدّقهم بل تُحوّلهم إلى مستشفيات متعاقدة معها لفحصهم ضدّ أمراض الدنيا، وفي الغالب ترفض طلبات القرض حال معرفة وجود أيّة أمراض لدى المتقاعدين، سواءً كانت أمراض الكهولة الشائعة بين السعوديين مثل الضغط والسكّر حتّى لو كانت منضبطة بجهود ذاتية من المتقاعدين ولا خطر منها على الحياة، وتُساويها مع أخطر الأمراض مثل السرطان والتهاب الكبد ونقص المناعة وغيرها من سيئ الأسقام، وهذا يُشبه جزاء سنمّار، إذ استحوذت البنوك على مدّخرات المتقاعدين لسنوات طويلة وتستثمر منها ما تشاء دون حصولهم على أيّ فوائد وعمولات منها، وعند حاجة المتقاعدين تنكّرت لهم وتعذّرت بصحّتهم، في الوقت الذي تهرع كلّ الجهات الأخرى الحكومية والأهلية لتقديم تسهيلات تُجوِّدُ الحياة للمتقاعدين!".
وينهي "القشقري" مطالبًا البنك المركزي بالتدخل لحل المشكلة، ويقول: "الجهات المعنية بالتقاعد والبنك المركزي مدعوّة لإلزام البنوك بتسهيلات إقراضية فيها تسديد ومقاربة وليس تعسّف، على الأقلّ من باب ردّ الجميل للمتقاعدين الذين وثقوا بالبنوك، وهم أحد أسباب تربّحها بالمليارات طيلة عقود".