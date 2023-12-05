"الخريجي" يدشن الاجتماع الخامس للخبراء العرب والصينيين بمجال المكتبات في الرياض

وأبرز دور المملكة العربية السعودية في مبادرة الحزام والطريق، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما نوه بدور المملكة في تشجيع الحوار بين جميع الحضارات والثقافات على أسس الاحترام والتفاهم المتبادل، وانطلاقًا من ذلك يتجلى حرص المملكة على تعزيز التعاون الثقافي مع الصين، بإعلان وزارة الثقافة السعودية في عام 2019 عن "جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين"، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية، ودعم البحوث المتميزة، ودعم الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، ودعم الفنون والآداب والمعرفة.