أكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامج فحص طلبات براءات الاختراع

يُذكر أن الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية تنفذ خطة تدريبية طموحة للعام 2023، تتضمن عددًا من البرامج والدورات التدريبية المتنوعة والمختصة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع السعودي؛ وذلك استهدافًا لرفع الوعي والمهارات والقدرات في مجالات الملكية الفكرية بصورة عامة.