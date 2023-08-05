"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي.