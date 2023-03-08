محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب الأعمال بالغرفة

وعبّر رئيس مجلس شباب الأعمال سعد المعجل عن شكره وامتنانه لمحافظ الأحساء، على إتاحته الفرصة لمجلس شباب أعمال غرفة الشرقية بلقائه والاستماع إليه، قائلًا: إن اللقاء كان مُشجعًا وثريًا بالموضوعات والقضايا ذات الارتباط بشباب الأعمال في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن مجلس شباب الأعمال اليوم يُسهم بوضوح في حركة النمو والتطور الاقتصادي التي تشهدها البلاد على كل المستويات.