محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب الأعمال بالغرفة

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد المعجل، ويرافقه أعضاء المجلس.
واستمع سموه لشرح عن دور مجلس شباب الأعمال في تلبية احتياجات قطاع الأعمال وخططه المستقبلية، وعن أهمية الدور الكبير لرجال وسيدات الأعمال في القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوهًا بأهمية مجلس شباب الأعمال في تهيئة وتمكين رجال وسيدات الأعمال؛ ليسهموا في بناء الوطن وتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله.
وعبّر رئيس مجلس شباب الأعمال سعد المعجل عن شكره وامتنانه لمحافظ الأحساء، على إتاحته الفرصة لمجلس شباب أعمال غرفة الشرقية بلقائه والاستماع إليه، قائلًا: إن اللقاء كان مُشجعًا وثريًا بالموضوعات والقضايا ذات الارتباط بشباب الأعمال في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن مجلس شباب الأعمال اليوم يُسهم بوضوح في حركة النمو والتطور الاقتصادي التي تشهدها البلاد على كل المستويات.
وأكد "المعجل" أن المجلس مستمر في أداء رسالته بتلبية تطلعات قطاع شباب الأعمال في المنطقة وتدعيم أصحاب المبادرات والأفكار المتميزة؛ لكي يسلكوا طريقهم في مسيرتهم الاقتصادية على أُسس سليمة وقواعد راسخة، بما يضمن التطوير المستمر من خلال ما يُقدمه من برامج ومبادرات ابتكارية تُعزّز من التنافسية وتنسجم مع الرؤية وتطلعاتها.
وقال: إن المجلس يدرك جيدًا ما تعيشه البلاد من مرحلة جديدة قوامها الرئيس هو الشباب، وبالتالي فإن مجمل خططه وبرامجه الحالية والمستقبلية تستهدف مسايرة هذه المرحلة التنموية الكُبرى بالعمل على تهيئة الشباب وتحفيز روح وشغف المرحلة بداخلهم بكل متطلباتها الإدارية والتنفيذية والاستثمارية.