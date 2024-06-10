أمهات العبادة.. "الزعاق" يوضح لماذا خصت عشر ذو الحجة بأفضلية عن غيرها

وأضاف "الزعاق"؛ أن عشر ذي الحجة سُميت بأسماء خاصّة تمييزاً عن غيرها "اليوم الثامن" يوم التروية، و"اليوم التاسع" يوم عرفة، والعاشر عيد الأضحى المبارك، ومن 11 إلى 13 تُسمى أيام التشريق، وخصت بها أطهر البقاع مكة المكرّمة.