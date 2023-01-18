"شوكان" يتوج بكأس الحفل الثاني عشر لموسم فروسية حائل

توج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الجواد "شوكان" للمالك حمود محمد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال عبدالعزيز الويباري، بجائزة الشوط الرئيسي "كأس" في حفل سباق ميدان فروسية حائل الثاني عشر على دعم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء.