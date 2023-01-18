"شوكان" يتوج بكأس الحفل الثاني عشر لموسم فروسية حائل

توج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الجواد "شوكان" للمالك حمود محمد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال عبدالعزيز الويباري، بجائزة الشوط الرئيسي "كأس" في حفل سباق ميدان فروسية حائل الثاني عشر على دعم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء.
وحقق المركز الأول في الشوط الأول للدرجة "لم تربح" الجواد "ابتهجي" للمالك حمود محمد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال عبدالعزيز الويباري.
وكسب الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم بن خضر الجهني لقب الشوط الثاني "مفتوح الدرجات" بالخيال محمد الدهام، فيما حصد جائزة الشوط الثالث لـ"مفتوح مواليد 2020م" الجواد "أما بعد" للمالك والمدرب صقر عبيد العبيد، والخيال نواف الفيروز.