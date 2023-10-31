المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود يختتم أعمالَه بإقامة "17" جلسة متخصصة وعدد من الورش

اختتم المؤتمرُ العالمي الخامس لطب الحشود الذي ينظّمه المركز العالمي لطب الحشود بالمملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعمالَه اليوم بالرياض بإقامة "17" جلسة متخصصة، وعدد من ورش العمل حول طب الحشود والصحة العامة، حضرها "93" متحدثًا من الخبراء والقياديين في طب الحشود والصحة العامة إقليميًّا وعالميًّا من جميع أنحاء العالم.