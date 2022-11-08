هيئة النقل: 30 يوماً متبقية على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع

وبيّنت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية، التي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعماً وتحفيزاً لكل المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.