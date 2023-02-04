150 عينة عشوائية من زمزم تخضع للفحص يومياً في نقاط التوزيع بالحرم

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، أعداد عينات فحص ماء زمزم لتصل إلى 150 عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً للتأكد من جودته وسلامته.
جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة.
وقال مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري: يوجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعاییر العالمية يعمل على مدار الساعة ويقوم بعدة مهام، منها الحفاظ على جودة ماء زمرم المبارك بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.
وتم تخصيص ١٠ فرق ميدانية لفحص جميع جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي بأكثر من 150 عينة وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.