"بيئة مكة" تردم 3 آبار مكشوفة بجدة و"الغامدي" يدعو المواطنين للإبلاغ

تَمكنت إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من ردم 3 آبار مكشوفة؛ لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير إدارة المياه بالفرع المهندس محي القبيسي، أنه تم الوقوف على بلاغات الآبار المكشوفة التي تشكّل خطورة قرب سد غيا بشمال شرق محافظة جدة، بالإضافة إلى آبار يدوية مكشوفة بالصالحية وتشكل خطورة على المارة والمتنزهين لقربها من الطريق، وتمت معالجتها بالردم وإزالة الخطورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911" وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة التي أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة؛ من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.