"بيئة مكة" تردم 3 آبار مكشوفة بجدة و"الغامدي" يدعو المواطنين للإبلاغ

وأوضح مدير إدارة المياه بالفرع المهندس محي القبيسي، أنه تم الوقوف على بلاغات الآبار المكشوفة التي تشكّل خطورة قرب سد غيا بشمال شرق محافظة جدة، بالإضافة إلى آبار يدوية مكشوفة بالصالحية وتشكل خطورة على المارة والمتنزهين لقربها من الطريق، وتمت معالجتها بالردم وإزالة الخطورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.