جدة.. "التخصصي" يحتفي بتخريج الدفعة الرابعة عشرة للممرضين

احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة للممرضين؛ وذلك لـ58 ممرضة وممرضًا من مختلف التخصصات، وبدرجات علمية مختلفة، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأقيم الحفل بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، بحضور عدد من مديري ورؤساء الأقسام بالمستشفى؛ حيث تَسلم الخريجون شهادات تخرجهم، وهنأ "التخصصي" الخريجين وعائلاتهم بهذه المناسبة؛ مشيدًا بالتطور المهني المستمر الذي يساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وانطلق برنامج تدريب الممرضين بالتخصصي عام 2013م، بعدد محدود لا يتجاوز 20 ممرضًا، ضمن برنامج تطوير الكفاءات السعودية؛ وذلك لإكسابهم خبرات مهنية تؤهلهم للتوظيف؛ وذلك للنهوض بالمستوى المعرفي لمنسوبي المؤسسات الصحية المحلية، عبر تقديم برامج نوعية موجهة لموظفي المستشفى والمؤسسات الصحية، وطلبة الامتياز والدراسات الأكاديمية.
يُذكر أن "التخصصي" يقدم التعليم الطبي، عبر برامج تدريب الزمالات الطبية والتخصصات الدقيقة للأطباء في المملكة، ونجح منذ أكثر من أربعة عقود في تأسيس 160 برنامجًا طبيًّا في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة؛ حيث تجاوز عدد الخريجين منها أكثر من 2700 خريج، وحَظِيَ العديد من برامجه باعترافات دولية، يتفرد التخصصي في بعضها بكونه المؤسسة الصحية الوحيدة التي تقدم برامج معترفًا بها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعَد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخرًا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).