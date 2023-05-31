جدة.. "التخصصي" يحتفي بتخريج الدفعة الرابعة عشرة للممرضين

يُذكر أن "التخصصي" يقدم التعليم الطبي، عبر برامج تدريب الزمالات الطبية والتخصصات الدقيقة للأطباء في المملكة، ونجح منذ أكثر من أربعة عقود في تأسيس 160 برنامجًا طبيًّا في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة؛ حيث تجاوز عدد الخريجين منها أكثر من 2700 خريج، وحَظِيَ العديد من برامجه باعترافات دولية، يتفرد التخصصي في بعضها بكونه المؤسسة الصحية الوحيدة التي تقدم برامج معترفًا بها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.