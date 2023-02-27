"جامعة كاوست" تطلق الأسبوع المفتوح للبحث العلمي كرو 23 في نسخته الثانية

وأشار البروفيسور بيير ماجستريتي، نائب رئيس الجامعة للأبحاث، إلى "منتدى الأسبوع المفتوح للأبحاث عام 2021 في كاوست"؛ مؤكدًا أنه قد تم التركيز، في النسخة السابقة، "على أزمة كوفيد-19؛ حيث كان العالم يسعى منذ تفشي الجائحة إلى التكيف والتحول السريع مع المتغيرات، وأصبح يعيش الآن مستقبل ما بعد الجائحة؛ ليعمل بعد ذلك على قياس التأثير المذهل الذي أحدثه قطاع (العلوم والتكنولوجيا والابتكار) في إنقاذ أرواح البشر، والحفاظ على تفاعلاتنا الإنسانية ومواصلة أنشطتنا الحيوية والاجتماعية".