أمانة العاصمة المقدسة تتأهب لتجهيز مواقف السيارات الداخلية والخارجية لموسم رمضان

وأضاف "زيتوني": تم تجهيز المواقف الموسمية الموجودة داخل مكة المكرمة مثل (القشلة والرصيفة والعزيزية والزاهر) والتي يتم استخدامها في موسم رمضان لإيقاف سيارات المعتمرين بها ولتخفيف الضغط عن المنطقة المركزية، وتقوم أمانة العاصمة المقدسة بإجراء جميع الأعمال اللازمة في تلك المواقف من إنارة ونظافة وأعمال سفلتة وتوفير كل الخدمات، والمشاركة خلال موسم العمرة ورمضان في لجنة متابعة تشغيل هذه المواقف المشكلة من مندوبين من المرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة.