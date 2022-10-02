"أوتلت 2022" يتيح لزواره التجوّل بين الأزياء العالمية ونقوشها الجمالية

وكان المهرجان منذ فتح أبوابه قد تحوّل إلى حدثٍ عالمي، حيث شهد إقبالًا واسعًا من الزوار الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على أكبر العلامات التجارية العالمية، مما أسهم في جعله علامةً فارقةً في عالم الترفيه والتسوق، إضافةً إلى تحقيقه رقمًا قياسيًّا في "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفه أكبر "أوتلت" مؤقت في العالم، بمساحة تصل إلى أكثر من 145 ألف متر مربع.