موجز "سبق" الأسبوعي: الملك يوافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.. وولي العهد يُطلق "داون تاون السعودية"

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، فيما أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.
كما شهد الأسبوع فوز ملف "تروجينا" باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، بوصفها أول مدينة في غرب آسيا، كما قررت دول مجموعة "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمعدل مليونَيْ برميل يوميًّا، لكن لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.
أعلن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.
وستعمل شركة "داون تاون السعودية" على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة، هي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل وتبوك. وتنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلَّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية. وجاء فوز "تروجينا"، الوجهة السياحة الجبلية العالمية في نيوم، في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي في كمبوديا، بوصفها أول مدينة بغرب قارة آسيا، بعد إعلانها رغبتها في الاستضافة مطلع أغسطس الماضي.
قررت دول مجموعة "أوبك +" خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليونَيْ برميل يوميًّا، لكن لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية التي يُخطَّط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.
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