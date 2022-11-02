بالفيديو.. أول طفلة سعودية تستخرج وثائقها الثبوتية في أستراليا
إبراهيم الحازمي: روى المبتعث السعودي عبدالله يحيى الكناني، من وزارة التعليم، لـ"سبق"، تجربته مع إصدار الوثائق الثبوتية لطفلته التي وُلِدَت بأستراليا، كاشفًا أنه تمكّن من استخراج شهادة الميلاد وجواز السفر لطفلته من سفارة خادم الحرمين الشريفين بكانبرا في أستراليا.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الوثائق الثبوتية من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك مع تدشين هذه الخدمة الجديدة من وزارة الخارجية.
وفي فيديو توضيحي، التقطه مراسل "سبق" والمبتعث بأستراليا، إبراهيم الحازمي، روى "الكناني" المبتعث بالتربية الخاصة، قصة أول مبتعث يستخرج جواز سفر لابنته من سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا، مستعرضًا المميزات المهمة للخدمة الجديدة.
وقال "الكناني": " الآن أصبحت هناك خدمة جديدة دشنتها وزارة الخارجية، حيث يستطيع المبتعث والمواطن المقيم في أستراليا استخراج شهادة الميلاد وجواز السفر لطفله أو طفلته من السفارة مباشرة، وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الخارجية، وبالتواصل مع موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين في كانبرا".
وأضاف: "لم تعد هناك حاجة للسفر إلى السعودية لاستخراج المستندات الثبوتية، وخلال أسبوع أو أسبوعين تستطيع الحصول على جميع الوثائق وأنت هنا بأستراليا".
وأردف "الكناني": إصدار شهادة الميلاد استغرق يومين فقط، أما جواز السفر فقد استغرق قرابة أربعة إلى خمسة أيام بعد إرسال المستندات المطلوبة إلى السفارة السعودية في كانبرا.
في سياق متصل، تحدث المبتعث ياسر بن صولان والمبتعث من وزارة الصحة، الذي يدرس الصيدلة بجامعة جنوب أستراليا، عن تجربته في الماضي بقوله: "قبل استحداث النظام الجديد كانت لي تجربة في استخراج جواز سفر لأحد أبنائي، وكانت الإجراءات الروتينية متعبة".
وأضاف "ابن صولان": "اضطررت للرجوع إلى السعودية لأحصل على جواز سفر لابني، وهو أمر استغرق شهرًا أو أكثر، وذلك من خلال مراجعة وزارة الخارجية لتصديق المستندات، ثم الخدمة المدنية لإصدار شهادة الميلاد، وأخيرًا الجوازات لإصدار جواز السفر، وهو الأمر الذي استغرق مني وقتًا وجهدًا كبيرًا".
وعن الخدمة الجديدة، قال المبتعثان "الكناني" و"ابن صولان": إنها خدمة رقمية مميزة سوف توفر الكثير من وقت المبتعث الذي كان يبذل سابقًا لإنهاء هذه الإجراءات الروتينية، وسوف تساعد بشكل أكبر لاستثمار هذا الوقت والجهد في الدراسة والتفوق، وتحقيق الأهداف التي تم الابتعاث من أجلها.