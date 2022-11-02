بالفيديو.. أول طفلة سعودية تستخرج وثائقها الثبوتية في أستراليا

وأضاف "ابن صولان": "اضطررت للرجوع إلى السعودية لأحصل على جواز سفر لابني، وهو أمر استغرق شهرًا أو أكثر، وذلك من خلال مراجعة وزارة الخارجية لتصديق المستندات، ثم الخدمة المدنية لإصدار شهادة الميلاد، وأخيرًا الجوازات لإصدار جواز السفر، وهو الأمر الذي استغرق مني وقتًا وجهدًا كبيرًا".