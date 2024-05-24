محليات

حرس حدود عسير يقبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 266 كجم قات

استكمال الإجراءات وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم 266 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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نبات القات المخدر

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