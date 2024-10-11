"المخدرات" تطيح بمروجين للإمفيتامين والحشيش في القصيم وتبوك وتحيلهم للنيابة

تمكّنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن في منطقة القصيم؛ لترويجه مادةَ الإمفيتامين المخدر.
كما ألقت القبض على مواطنَيْن في منطقة تبوك؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بنشاطات تهريب أو ترويج المخدرات عبر الاتصال على الأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية "995"، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.