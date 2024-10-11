"المخدرات" تطيح بمروجين للإمفيتامين والحشيش في القصيم وتبوك وتحيلهم للنيابة

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بنشاطات تهريب أو ترويج المخدرات عبر الاتصال على الأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية "995"، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.