"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على المدينة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.