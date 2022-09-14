خلال القمة.. حجم سوق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول 2030

أكد المتحدثون في جلسة "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من شركات ناشئة إلى شركات تعاونية" التي عُقدت اليوم ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي قدر بحوالي 65 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030م.