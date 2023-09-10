"شريك دولي".. ما نظرة قادة دول العالم إلى ولي العهد؟

وفي هذا الإطار، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، واستعرض القائدان العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، كما بحثا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، واجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أيضاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال قمة العشرين، وبحثا آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وناقشا المستجدات الدولية والإقليمية.