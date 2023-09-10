"شريك دولي".. ما نظرة قادة دول العالم إلى ولي العهد؟

تحظى مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، مترئساً وفد المملكة، باهتمام قادة ورؤساء حكومات دول المجموعة، الذين حرصوا على عقد الاجتماعات الثنائية معه، إذ ينظر قادة المجموعة إلى ولي العهد، بوصفه شريكاً دولياً مهماً، في بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مثل: الحرب الروسية الأوكرانية، والقضية الفلسطينية، والحرب التي تدور رحاها في السودان، ومكافحة الإرهاب.
وفي هذا الإطار، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، واستعرض القائدان العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، كما بحثا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، واجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أيضاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال قمة العشرين، وبحثا آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وناقشا المستجدات الدولية والإقليمية.
والتقى ولي العهد اليوم (الأحد) رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبنغلاديش، وتطوير التعاون بينهما، كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في نيودلهي، الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وبحثا سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وناقشا الأوضاع الدولية والإقليمية، واجتمع الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وبحث معه مختلف القضايا الدولية.
وتبرز هذه اللقاءات الثنائية المتعددة، حرص قادة العالم على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية معه، وتعبر اللقاءات أيضاً عن المكانة، التي تتحلى بها المملكة، وتأثيرها الدولي في قضايا الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والسلام، وتعزيز التعاون الدولي بين أطراف العالم، وآخر إسهامات المملكة في هذا الصدد مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويقوم على تطوير البنية التحتية العالمية والاستثمار.