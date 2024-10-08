"مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 41 ْمئوية والسودة الأدنى
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 41 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 40 ْمئوية في المدينة المنوّرة، و39 في ينبع، و38 في بريدة ووادي الدواسر والدوادمي وشرورة والعلا والأحساء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 درجة، تليها أبها والباحة 17 درجة والقريات 18 ْمئوية، وتبوك وطريف 19 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وزخاتٍ من البَرَد مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.
في حين تتهيَّأ الفرصة لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية ومكة المكرّمة.
كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.