"مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 41 ْمئوية والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وزخاتٍ من البَرَد مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.