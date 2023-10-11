بما يشمل " دادان وقُرح".. انطلاق أعمال بعثات التنقيبات والمسوحات الأثرية في العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدء عدد من بعثات التنقيبات والمسوحات الأثرية أعمالها في عدد من المواقع التاريخية في العلا، وتشمل دادان، وقُرح، والبلدة القديمة، وعددًا من المواقع الأثرية في العلا وخيبر، حيث تهدف أعمال البعثات المختلفة لتحقيق التزام الهيئة الملكية بالحفاظ على الإرث الإنساني، ومواصلة نجاح أعمال التنقيب عن الآثار.