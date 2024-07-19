"الألعاب الأولمبية" تتهيأ.. تنبيهات من سفارة المملكة بفرنسا للسعوديين القادمين لباريس

وقالت السفارة إن على الراغبين بالسفر "مراعاة إرشادات السلطات المحلية حول الإجراءات الأمنية والتنظيمية المطبقة في باريس خلال هذه الفترة، والمتضمنة المناطق التي سيتم تقييد الدخول لها أثناء منافسات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وسيقتصر دخولها على حاملي تصريح الدخول المسبق وحاملي التذاكر، كما سيتم أيضًا تقييد دخول المركبات إلى عدد من الأحياء في باريس".