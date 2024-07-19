"الألعاب الأولمبية" تتهيأ.. تنبيهات من سفارة المملكة بفرنسا للسعوديين القادمين لباريس

أصدرت سفارة المملكة في فرنسا، اليوم الجمعة، تنبيهات للمواطنين القادمين إلى باريس، مع قرب انعقاد الألعاب الأولمبية والبارالمبية في العاصمة الفرنسية.
وقالت السفارة إن على الراغبين بالسفر "مراعاة إرشادات السلطات المحلية حول الإجراءات الأمنية والتنظيمية المطبقة في باريس خلال هذه الفترة، والمتضمنة المناطق التي سيتم تقييد الدخول لها أثناء منافسات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وسيقتصر دخولها على حاملي تصريح الدخول المسبق وحاملي التذاكر، كما سيتم أيضًا تقييد دخول المركبات إلى عدد من الأحياء في باريس".
وشددت الوزارة على أهمية تأكيد حجوزات الفنادق قبل الوصول بوقت كافٍ، والتحقق أيضًا من وسائل المواصلات الملائمة سواء السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، أو النقل العام.
كما دعت لتسجيل جوازات السفر وبيانات الرحلة على الصفحة المخصصة لذلك في بوابة وزارة الخارجية، لتيسير التواصل والإجراءات في حال فقدانها.
وشددت على ضرورة الحرص على المتعلقات الشخصية، واتباع الحيطة والحذر في الأماكن المزدحمة، كما دعت لمتابعة كافة التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الفرنسية المعنية والالتزام التام بها.