البنك العربي الوطني ينظّم محاضرة حول الادخار والتوعية المالية لمنسوبي شركة "مدن"

حيث أطلق البنك حساب "واعد" الادخاري المتوافق مع الأحكام الشرعية، لتحقيق عائد مرتفع على المدخرات الشهرية المنتظمة وفق آلية سهلة ومريحة، ووفق عوائد تنافسية تصل إلى 4.5% سنوياً، وفترة ادخار تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبمعدل مساهمة شهرية تتراوح بين 500 ريال إلى 50,000 ريال، في الوقت الذي يمكن فيه إنشاء وإغلاق الحساب عبر التطبيق مع إمكانية فتح حسابات متعددة عند الحاجة.