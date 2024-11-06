البنك العربي الوطني ينظّم محاضرة حول الادخار والتوعية المالية لمنسوبي شركة "مدن"

نظم البنك العربي الوطني محاضرة حول مفاهيم الادخار والتوعية المالية وبالتزامن مع اليوم العالمي للادخار لمنسوبي شركة "مدن" ضمن جهود البنك ومساعيه لرفع مستوى الوعي المجتمعي الادخاري.
وتناولت المحاضرة البرامج والمنتجات التوعوية التي يتبناها البنك العربي الوطني في إطار مساعيه لنشر الوعي بالثقافة المالية والادخار المجتمعي، مجموعة من مهارت وأساليب التوعية الادخارية وتنمية المدخرات للأفراد والعائلة، بما يحققه ذلك من عوائد استثمارية مستقبلية.
وقال يوسف السحيمي مدير المطلوبات لدى البنك العربي الوطني أن المحاضرة تأتي في سياق حرص البنك على ترسيخ ثقافة الوعي المالي والادخاري لدى أفراد المجتمع، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطامحة إلى تمكين أفراد المجتمع استثمارياً وتحقيق أهدافهم واستقلالهم المالي.
وتناولت المحاضرة سلسلة من المحاور حول التعريف بالادخار وأهميته للأفراد والأسر، والطرق الاسترشادية ووسائل التقنية المالية للادخار والاستثمار لتحقيق المستهدفات المالية للمخططات الأسرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يولي فيه البنك العربي الوطني اهتماماً فاعلاً في الجانب الادخاري وتحفيز ثقافته بين مختلف أفراد المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030. وعمد البنك ومنذ وقت مبكّر إلى إطلاق العديد من البرامج والحسابات الادخارية المدعومة بحزمة واسعة من المزايا والعوائد المجزية.
حيث أطلق البنك حساب "واعد" الادخاري المتوافق مع الأحكام الشرعية، لتحقيق عائد مرتفع على المدخرات الشهرية المنتظمة وفق آلية سهلة ومريحة، ووفق عوائد تنافسية تصل إلى 4.5% سنوياً، وفترة ادخار تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبمعدل مساهمة شهرية تتراوح بين 500 ريال إلى 50,000 ريال، في الوقت الذي يمكن فيه إنشاء وإغلاق الحساب عبر التطبيق مع إمكانية فتح حسابات متعددة عند الحاجة.
كما وأطلق البنك حساب "الغد" المبارك، المصمم لتنمية المدخرات العائلية والحصول على أرباح شهرية آمنة على إجمالي المدخرات بناء على متوسط الرصيد الشهري وبطريقة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وإمكانية الوصول إلى المبالغ المدخرة في الحسابات عند الحاجة وبكل سهولة. حيث تحتسب أرباح الحساب بشكل شهري بناءً على متوسط الرصيد.