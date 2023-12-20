"القيادة" تهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.. و"خادم الحرمين": "نتطلع إلى العمل معكم لما فيه خير بلدينا الشقيقين"

وقال الملك المفدى: "نهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الغالي الأخ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت الشقيقة، وسائلين الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات شعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع سموكم لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين".