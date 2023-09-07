أصدرت الهند طوابع وعملات تذكارية بمناسبة رئاستها مجموعة العشرين.. فما مدلولاتها؟

منذ تأسيسها في عام 1999م في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، التي عصفت بالأسواق المالية في العالم في تلك الفترة، لعبت مجموعة العشرين دوراً محورياً في معالجة قضايا الاقتصاد العالمي، التي ركزت عليها المجموعة في البداية، قبل أن توسع اهتماماتها لتشمل التجارة، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، والصحة، والزراعة، والطاقة، ومكافحة الفساد، مُضاعِفة بذلك من تأثيرها على كل القضايا، التي تواجه البشرية وتمثل تحديات لها.
وتكتسب مجموعة العشرين ثقلها الدولي من أوزان الدول الأعضاء فيها، وحجم أنشطتها الاقتصادية، فإنتاج المجموعة يُقدر بـ 80 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وحصتها من حجم التجارة العالمية تبلغ 75 في المئة، كما أن مجموع سكان دول المجموعة يعادل ثلثي سكان الكرة الأرضية، ويُولد الثقل الدولي الذي تحظى به المجموعة، الشعور بالفخر لدى الدول الأعضاء، التي تنظم القمم السنوية للمجموعة، التي يحضرها أهم قادة ورؤساء حكومات ومنظمات دولية في العالم.
ودرجت الدول المنظمة لقمم المجموعة على إصدار طوابع بريدية وعملات تذكارية توثق تنظيمها للقمة، وقد أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 26 يوليو الماضي، طوابع بريدية وعملات معدنية تذكارية خاصة بمجموعة العشرين، أثناء افتتاح المبنى الجديد للبرلمان الهندي "بهارات ماندابام" في نيودلهي، الذي ستُعقد فيه قمة مجموعة العشرين، وبحسب ما أعلنت الهند، فإن تصميمات العملات المعدنية والطوابع مستوحاة من شعار رئاسة الهند لمجموعة العشرين "أرض واحدة · عائلة واحدة · مستقبل واحد".
ويُعبّر الطابع البريدي التذكاري الأول لمجموعة العشرين، المكسو باللون الذهبي، عن التنوع والشمولية والتراث الثقافي الغني للهند، وهو مستوحى من زهرة اللوتس، الزهرة الوطنية للهند، كما ترمز بتلات الختم السبع للزهرة إلى التقاء القارات السبع للكرة الأرضية، في دلالة على أنها أرض واحد، يسكنها بشر يشكلون عائلة واحدة من حيث الأصل الإنساني، ويشتركون معاً في مستقبل واحد.
ويرمز الطابع البريدي التذكاري الثاني لمجموعة العشرين إلى العمل الجماعي والإرادة الجماعية لأعضاء مجموعة العشرين، لتحقيق نتائج شاملة وطموحة وحاسمة وموجهة نحو العمل، كما ترمز "الأيادي السبعة" إلى القارات السبع، التي توحي بالوحدة والشمولية، وتُعبر العملتين التذكاريتين لمجموعة العشرين من فئتي 75 و100 روبية هندية عن اكتمال 75 عاماً من استقلال الهند، ورحلة الهند نحو 100 عام من حريتها.