أصدرت الهند طوابع وعملات تذكارية بمناسبة رئاستها مجموعة العشرين.. فما مدلولاتها؟

منذ تأسيسها في عام 1999م في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، التي عصفت بالأسواق المالية في العالم في تلك الفترة، لعبت مجموعة العشرين دوراً محورياً في معالجة قضايا الاقتصاد العالمي، التي ركزت عليها المجموعة في البداية، قبل أن توسع اهتماماتها لتشمل التجارة، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، والصحة، والزراعة، والطاقة، ومكافحة الفساد، مُضاعِفة بذلك من تأثيرها على كل القضايا، التي تواجه البشرية وتمثل تحديات لها.