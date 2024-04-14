رئيس الوزراء الباكستاني يستقبلُ أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي

وناقش اللقاءُ جملةً من الموضوعات على الساحة الإسلامية، إذ أثنى دولةُ الرئيس على جهود الرابطة في هذا المجال، ولا سيما مبادراتها في جَمْع كلمة العلماء، التي كان آخرها المؤتمر الدولي: "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، الذي احتضنَته المملكة العربية السعودية، برعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين، المَلِك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مستطرداً في هذا السياق، بالتأكيد على أن باكستان تُولِي أهميةً قُصوى لعلاقاتها الأَخوية القوية مع المملكة العربية السعودية، والتي تَستمدّ جذورَها من الإيمان المشترك والقِيَم الإسلامية المشتركة.