مستشارة أسرية: باقة ورد كادت تتسبب في طلاق زوجَيْن.. لذلك الثقة ضرورية

أكدت عبير السعد، المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة، أن الثقة بين الزوجين ضرورية لتلافي التحديات التي قد تحدث للزوجين؛ فالثقة جسر الحياة الصحيح الذي يمضي عليه الزوجان؛ ليصلا إلى حياة يسودها التفاهم والحب.
وتفصيلاً، روت المستشارة "السعد" إحدى القصص التي وصلتها، التي تؤكد الثقة بين الزوجين؛ إذ إن سيدة فوجئت بوجود باقة ورد أمام منزلها، وبها رسالة أسف شديدة من رجل، وذكر في محتوى الرسالة أنه مستعد أن يفعل أي شيء لإرضائها. وعلى الفور قامت السيدة بالاتصال بزوجها الذي كان خارج المنزل، وتوقعت أن الباقة مرسلة منه بالرغم من عدم وجود مشكلة قائمة بينهما، لكنه بدوره أكد لها أنه لم يقُم بهذا الفعل. وعند رجوع الزوج إلى المنزل قام بمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالخارج، ووجد بالفعل شابًّا قام بالحضور، ووضع الباقة، وركب سيارته مسرعًا، وذهب.
وأضافت: بعد الاتصال بالمتجر لمعرفة من قام بالشراء والإرسال في هذا الوقت بالذات رفض بدوره إعطاء أي معلومات عن الذي أرسل الباقة. واكتشف الزوج أخيرًا أن هناك مشكلة بين جاره وزوجته، وقام بإرسال الورد لمصالحتها، وعودة المياه إلى مجاريها، ولكن المندوب أخطأ بالباب؛ إذ وضعها عند منزله القريب جدًّا منه، وذلك بعد أن عاد المندوب ليأخذ الباقة في اليوم التالي.