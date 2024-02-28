مستشارة أسرية: باقة ورد كادت تتسبب في طلاق زوجَيْن.. لذلك الثقة ضرورية

وتفصيلاً، روت المستشارة "السعد" إحدى القصص التي وصلتها، التي تؤكد الثقة بين الزوجين؛ إذ إن سيدة فوجئت بوجود باقة ورد أمام منزلها، وبها رسالة أسف شديدة من رجل، وذكر في محتوى الرسالة أنه مستعد أن يفعل أي شيء لإرضائها. وعلى الفور قامت السيدة بالاتصال بزوجها الذي كان خارج المنزل، وتوقعت أن الباقة مرسلة منه بالرغم من عدم وجود مشكلة قائمة بينهما، لكنه بدوره أكد لها أنه لم يقُم بهذا الفعل. وعند رجوع الزوج إلى المنزل قام بمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالخارج، ووجد بالفعل شابًّا قام بالحضور، ووضع الباقة، وركب سيارته مسرعًا، وذهب.