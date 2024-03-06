مكة.. "الأمن البيئي" يقبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على المواطنين، صالح بن عوض الحربي، ومشاري بن صالح الحربي لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص, ضبط بحوزتهما بندقية شوزن، و5 طلقات شوزن حيّة، و13 طيراً مصيداً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ﷼، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.