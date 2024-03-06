مكة.. "الأمن البيئي" يقبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على المواطنين، صالح بن عوض الحربي، ومشاري بن صالح الحربي لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص, ضبط بحوزتهما بندقية شوزن، و5 طلقات شوزن حيّة، و13 طيراً مصيداً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.