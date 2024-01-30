"موهبة": تسجيل أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة في برنامج الكشف عن الموهوبين

وأكدت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن تحقيق هذا الرقم الاستثنائي في أعداد المسجلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، كان نتيجة التعاون المستمر بين الجهات الشريكة، وفي مقدمتها وزارة التعليم، ودعمها المستمر للمؤسسة، بالإضافة إلى وعي المجتمع وأولياء الأمور وقادة المدارس في مختلف مناطق المملكة، وحث الطلبة للتسجيل في البرنامج لاكتشاف مواهبهم.