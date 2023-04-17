عملية جراحية عاجلة تُنقذ "ستينية" من نزيف متكرر بـ"الاثنى عشر" في الطائف

استقبل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف امرأة، تبلغ من العمر 60 عامًا؛ تعاني نزيفًا من الدرجة الأولى؛ فتم إجراء الفحوصات الإشعاعية والمخبرية، وتبيَّن وجود تقرُّح شديد ونزيف في "الاثنى عشر". وعلى الفور تم التدخل لإيقاف النزيف عن طريق استعمال المنظار.
ووفقًا لـ"صحة الطائف"، وما ذكرته لـ"سبق"، فقد بقيت المريضة تحت المراقبة بقسم العناية المركزة، لكن الحالة لم تستقر؛ إذ عاودها النزيف مرة أخرى ما اضطر الفريق الطبي إلى نقلها إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية جراحية عاجلة، تم خلالها إيقاف النزيف جراحيًّا بنجاح -ولله الحمد-.
وقالت "صحة الطائف": تم بعد ذلك نقلها إلى غرفة التنويم العادي، وبعد الاطمئنان عليها أَذِن الفريق الطبي بخروجها، على أن تتابع متابعات دورية بالعيادات الخارجية بالمجمع.