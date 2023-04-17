عملية جراحية عاجلة تُنقذ "ستينية" من نزيف متكرر بـ"الاثنى عشر" في الطائف

استقبل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف امرأة، تبلغ من العمر 60 عامًا؛ تعاني نزيفًا من الدرجة الأولى؛ فتم إجراء الفحوصات الإشعاعية والمخبرية، وتبيَّن وجود تقرُّح شديد ونزيف في "الاثنى عشر". وعلى الفور تم التدخل لإيقاف النزيف عن طريق استعمال المنظار.