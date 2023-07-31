"التعاون الإسلامي" تجدد دعوتها للسلطات السويدية والدنماركية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار تدنيس المصحف الشريف

من جانب آخر، أعرب الأمين العام عن فائق تقديره للمملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، وكذلك لجمهورية العراق، على الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية، مشيرًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة تناول مؤخرًا هذه التطورات، وذلك بناءً على طلب الدول الأعضاء في المنظمة، واعتمد القرار 53/1 بشأن "محاربة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، داعيًا إلى الالتزام التام بمضمون هذا القرار.