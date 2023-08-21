إستراتيجية "كاوست" الجديدة.. البحث العلمي لتنمية الاقتصاد ورفاهية المواطن

يرتبط البحث العلمي برباط وثيق مع التنمية الاقتصادية في كافة دول العالم المتقدّم، حيث تتوجّه الأبحاث العلمية نحو الابتكار والبحوث التطبيقية ذات المردود الاقتصادي، وهو ما نراه يومياً في اقتصادات الدول الكبرى، التي بنت نهضتها على عوائد تلك الابتكارات والأبحاث العلمية والتكنولوجية، التي تتم ترجمتها لتحقيق التقدُّم الاقتصادي والرفاهية والرخاء.
وتعدُّ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، واحدة من أبرز الجامعات في العالم التي تعمل على تطوير أدواتها وإستراتيجيتها لتحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي يحقق الأولويات الوطنية؛ التي رسمتها رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية في مختلف القطاعات.
ولذلك يعدُّ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية -حفظه الله-، إستراتيجية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، نقطة انطلاق جديدة للجامعة، تعمل من خلالها على تعظيم أثرها الإيجابي على المملكة والعالم، بما يرسّخ مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ويُسهم في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات تركّز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحقق مردودًا اقتصاديًا ينعكس إيجابيًا على الوطن والمواطن.
وركّزت أبحاث "كاوست" منذ تأسيسها على التعامل مع أبرز التحديات التي تواجه العالم، وأولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أتاحت الإستراتيجية مجالات جديدة للشراكات المحلية والدولية، ومنحت أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب فرصًا كبيرة لتطبيق العلوم والبحوث بسرعةٍ وحجمٍ غير مسبوقين، بما يمكنهم من القيام بدورٍ أكبر في الابتكار وإيجاد الأثر الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والعالم، وذلك من خلال فتح مجالات التعاون مع 14 جامعة من أفضل 15 جامعة في العالم، وإقامة شراكة مع مدينة شينجن الاقتصادية، والتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية، بما في ذلك: (أرامكو)، و(سابك)، و(أكوا باور)، و(نيوم)، و(داو)، و(بوينج)، IBM)) وغيرها.
وكان لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" دورٌ بارزٌ في عديدٍ من القضايا والتحديات التي تواجه المملكة والعالم، وتمسُّ المواطن السعودي في عديدٍ من الجوانب الصحية والبيئية والتقنية؛ ففي مجال البيئة، أسهمت "كاوست" في مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة من خلال غرس الأشجار وإعادة تأهيل الأراضي، كما أسهمت في تطوير عديدٍ من المبادرات المحلية والعالمية بصفتها جهة البحث الرئيسة؛ حيث شاركت في منشأة الطحالب التجريبية داخل مجمع الأبحاث والتقنية؛ وهي المرحلة الأولى لمشروع صناعة التقنية الحيوية للطحالب، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقنية إعادة إحياء المرجان، وتقنية التقاط الكربون المبرد، وتقنية استخراج الليثيوم من مياه البحر وغيرها.
وفي مجال الطاقة، شاركت الجامعة، وزارة الطاقة في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.
وفي مجال الصحة، كان لـ"كاوست" دورٌ رياديٌ في فريق العمل المعني بـ"كوفيد-19"، بالتعاون مع وزارة الصحة، كما عملت على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض، وجميعها أدوار تتطابق مع رؤية المملكة 2030، وتتماشى مع الأولويات الوطنية، وهو ما تمت ترجمته، عمليًا، من خلال الإستراتيجية الجديدة لـ"كاوست"، وما أطلقته من مبادرات؛ من أههما إنشاء معهد وطني للبحوث التطبيقية يمتلك القدرة على تسريع وتيرة التطور التقني، وتحويل مخرجات البحوث إلى مشاريع رائدة ذات مردود اقتصادي، وإنشاء صندوق بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال سعودي، للاستثمار المبكّر في الشركات المحلية والعالمية المتخصّصة في التقنية الفائقة، بما يعزّز التنوّع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة لتصبح أربعة معاهد، وهي المبادرات التي تتماشى جميعها مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وبما يحقق الأهداف المرجوة من الجامعة، بتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني، ومساهمة في رفعة الوطن ورفاهية المواطن.