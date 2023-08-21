إستراتيجية "كاوست" الجديدة.. البحث العلمي لتنمية الاقتصاد ورفاهية المواطن

وفي مجال الصحة، كان لـ"كاوست" دورٌ رياديٌ في فريق العمل المعني بـ"كوفيد-19"، بالتعاون مع وزارة الصحة، كما عملت على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض، وجميعها أدوار تتطابق مع رؤية المملكة 2030، وتتماشى مع الأولويات الوطنية، وهو ما تمت ترجمته، عمليًا، من خلال الإستراتيجية الجديدة لـ"كاوست"، وما أطلقته من مبادرات؛ من أههما إنشاء معهد وطني للبحوث التطبيقية يمتلك القدرة على تسريع وتيرة التطور التقني، وتحويل مخرجات البحوث إلى مشاريع رائدة ذات مردود اقتصادي، وإنشاء صندوق بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال سعودي، للاستثمار المبكّر في الشركات المحلية والعالمية المتخصّصة في التقنية الفائقة، بما يعزّز التنوّع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة لتصبح أربعة معاهد، وهي المبادرات التي تتماشى جميعها مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وبما يحقق الأهداف المرجوة من الجامعة، بتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني، ومساهمة في رفعة الوطن ورفاهية المواطن.