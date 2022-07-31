شاهد.. الأمطار تُسيل أودية ثادق وأشيقر والغاط.. والمهتمون يوثقون

هطلت، ظهر اليوم، أمطار متفرقة على محافظة ثادق ورغبة والرويضة وشقراء وأشيقر والحريق، ومحافظة الغاط شمال منطقة الرياض؛ جرت على إثرها أودية الباطن وبعيثران في محافظة ثادق، ووادي الأصبع بالرويضة، كما جرى عدد من الأودية شمال ضرما، وشرق رغبة.
وشملت الأمطار مركز الحريق والمستوي شمال أشيقر بمحافظة شقراء، وكذا محافظة الغاط، إذ أجرت أودية الرايغة بأشيقر والمندس بالغاط، وغلغل بمركز الحريق.
وفي محافظة شقراء لا تزال الأمطار الخفيفة تهطل بشكل متقطع، والغيوم المتفرقة تغطي سماء المنطقة، وسط رطوبة عالية.
ووثق عدد من متابعي الأمطار تلك السيول بعدسات كاميراتهم، مبتهجين بالأمطار الصيفية، وكان من أبرزهم "أيمن العامر، وحمد السماعيل، وسالم الدوسري، وحمد السلوم، وخالد الصبيح".