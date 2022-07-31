شاهد.. الأمطار تُسيل أودية ثادق وأشيقر والغاط.. والمهتمون يوثقون

هطلت، ظهر اليوم، أمطار متفرقة على محافظة ثادق ورغبة والرويضة وشقراء وأشيقر والحريق، ومحافظة الغاط شمال منطقة الرياض؛ جرت على إثرها أودية الباطن وبعيثران في محافظة ثادق، ووادي الأصبع بالرويضة، كما جرى عدد من الأودية شمال ضرما، وشرق رغبة.