"البديوي": مركز العمليات البحري الموحد مسيرة ترابط بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون

والتقى الأمين العام بالعاملين في المركز من منتسبي القوات المسلحة البحرية في دول المجلس، مطلعاً على أدوار ومهام المركز وسير العمل فيه لمتابعة الأحداث والأنشطة البحرية في المنطقة وتنسيق الأعمال بين القوات البحرية لدول مجلس التعاون وجمع وتحليل البيانات وتبادل المعلومات بين المراكز البحرية.